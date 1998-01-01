صادم.. مصرع عروسين بشقتهما عقب زفافهما بساعات

وكالات / سما /

تواصل حوادث تسرب الغاز حصد ضحايا من مختلف دول العالم، آخرهم عروسان مصريان، لقيا مصرعهما بعد أقل من 24 ساعة على زواجهما في مشهد مأساوي.

وقال موقع "الشروق" المصري إن العروسين يتحدران من قرية سنتماي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة، مضيفا أنهما عقدا حفل الزفاف مساء الخميس بحضور أهاليهما وفي ظروف عادية.

وذكر المصدر أنه بعد ساعات قليلة فقط أعلن عن مصرعهما داخل شقتهما، مشيرا إلى أن السبب يعود إلى "تسرب الغاز" من سخان المياه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأوضح "الشروق" أن الزوجين لا يزالان في مقتبل العمر، حيث يبلغ الزوج 27 عاما، فيما لا يتجاوز عمر زوجته 24 عاما.

وذكر موقع "مصراوي" أن تقرير مفتش الصحة أكد أن الوفاة نتجت بسبب اختناق الزوجين ببخار المياه الساخنة.

وتابع أن فريقا من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعة، من أجل معاينة الضحيتين ومكان وقوع الحادث.