أفضل البناطيل الرجالية التي يجب على كل رجل امتلاكها

وكالات / سما /

بجانب بنطلونات الجينز الرجالي تتواجد العديد من أنواع البنطلونات الرجالي الأخرى التي من الممكن أن تندرج داخل قائمة أنيقة تضم أفضل البناطيل الرجالية الملائمة لفصلي الشتاء والصيف والتي تضيف الكثير من الأناقة والجاذبية وتتمتع بالمرونة من حيث تماشيها مع جميع أساليب واتجاهات الرجال في اختياراتهم من للملابس الرجالي تماماً كما تفعل بنطلونات الجينز التي تعد الأهم والأكثر انتشاراً بين الرجال دون أدنى شك .

وفيما يخص أفضل البناطيل الرجالية فإن التقرير التالي يقدم العديد من الحلول والاقتراحات البديلة والجديدة للرجل على صعيد اختياراته لأفضل البناطيل التي سوف تضيف لها المزيد من الأناقة سواء في صيف أو شتاء 2019 والتي تتميز بأنها بعيدة عن بنطلونات الجينز .

1-البنطلون القصير - Corduroy Trousers

للأسف يعتبر البنطلون القصير - Corduroy Trousers من أحد أفضل البناطيل الرجاليةالمهملة التي يخاف الكثير من الرجال اعتمادها بسبب خروجها قليلاً عن الشكل النمطيللبنطلونات الرجالية ولكن بالتأكيد سوف تتغير تلك الصورة الذهنية السيئة عن البنطلون القصير - Corduroy Trousers في حال ما إذا تم اعتماده بشكل صحيح بحسب أنواعه المختلفة والتي تتنوع ما بين الصوف بالنسبة لفصل الشتاء أو البناطيل القماشية بجانب البناطيل القطنية لفصل الصيف .

ولعل من أبرز ما يميز البنطلون القصير - Corduroy Trousers هو تماشيه بشكل تام مع كافة أنواع أحذية الكاجوال مثل الأحذية الرياضية والأحذية الرياضية الجلدية بجانب الأحذية المصنوعة من الشمواه .

2-بنطلونات الصوف - Wool Trousers

بالنسبة لأفضل البناطيل الرجالية فيما يخص فصل الشتاء القادم فإن بنطلونات الصوف- Wool Trousers سوف تتواجد وبقوة في عالم الموضة الرجالية كما تفعل دائماً في كل موسم لموضة الشتاء الرجالية فهي تؤمن الدفء والأناقة للرجال بسبب تكاملها بشكل رائع مع الأزياء الشتويةالمختلفة سواء الكلاسيكية أو الكاجوال بجانب مرونتها في التناغم الكبير مع عدة أنواع من الأحذية الرجالية سواء الأحذية الرياضية أو الأحذية الجلدية .

3-بناطيل تشينو - Twill Chinos

بلا شك تعتبر بناطيل تشينو - Twill Chinos من بين أفضل البناطيل الرجالية وأكثرها أناقة فيما يخص مجال العمل أو بالنسبة للرجال الذين يمتلكون نمط حياة نشط يحتوي على الكثير من الحركة .

فذلك النوع من البناطيل الرجالية المصنوعة من القطن القريب من خامات بنطلونات الجينز الرجاليةتتماشى بامتياز مع أي شيء يريد الرجل ارتدائه سواء تيشيرت رجالي أو قميص مفتوح وأوحتى قطعة البلوفر الصوفي الرجالي أو جواكيت الجينز.

وبالنسبة للأحذية الرجالي فإن الأحذية الرياضية الجلدية تظل الخيار الأكثر مثالية بالنسبة لارتداء بناطيل تشينو - Twill Chinos .

4-البنطلونات الرياضية - Slimline Joggers

لقد شهد الاعتماد على البنطلونات الرياضية - Slimline Joggers الفاخرة ازدهاراً كبيراً خصوصاً بين الفئات الشبابية وهو الأمر الذي وضع البنطلونات الرياضية - Slimline Joggers ضمن قائمة أفضل البناطيل الرجالية عن جدارة فهي مريحة إلى أقصى درجة وتتماشى مع ارتدائها سواء في الجيم أو أثناء التنزه وحتى داخل الكثير من بيئات العمل سواء تم اعتمادها على السترات الشتويةأو قميص أكسفورد رجالي أو البلوفرات الرجالية أو حتى ارتدائها صيفاً على التيشيرت الرجاليوالقمصان المفتوحة .

5-بناطيل Cropped Trousers

وهي من أفضل البناطيل الرجالية التي تشعل لهيب مظهر الرجل وأناقته الخارجية سواء فيالملابس الكلاسيكية الرجالية أو الكاجوال كما أن بناطيل Cropped Trousers التي تصل طولها إلى عظمتي الكاحل وتتميز بأنها من نوع الـ SlimFit مثالية على جميع أنواع الأحذية الرجاليةتقريباً التي تضيف المزيد من المرونة بجانب الأناقة .

ولعل من أهم ألوان بناطيل Cropped Trousers هي تلك المتميزة بالألوان الرمادية والكحلية بجانب اللون البيج والكحلي والأسود الرائعة مع السترات الرمادية الكلاسيكية وربطات العنق الداكنة بالنسبة للطلة الكلاسيكية .

6-بناطيل الكاغرو-Cargo Pants

منذ ابتكار بناطيل الكاغرو-Cargo Pants والتي كانت تستخدم أثناء الحرب العالمية الثانية بالنسبة للجنود بسبب قوة خامتها وأنسجتها وبناطيل الكاغرو-Cargo Pants ذات الجيوب الجانبية أصبحت من أفضل البناطيل الرجالية خاصة للملابس الكاجوال بألوانها المختلفة التي تتماشى مع قمصان أكسفورد الرجالية البيضاء أو القمصان الرجالية العادية والجواكيت الشتوية الرجالية .

7-البنطلونات مرتفعة الخصر- High-Waisted Trousers

تعتبر البنطلونات مرتفعة الخصر- High-Waisted Trousers من الضيوف الدائمة في قائمة أفضل البناطيل الرجالية فهى وعلى الرغم من امتداد جذورها إلى أكثر من 100 عام إلا أنها ومع تنوع تصميماتها المختلفة التي عادت بقوة في موضة 2018 سواء على البدل الرجالية أو ملابس الكاجوالمن المتوقع أن تستمر لأعوام عديدة كأحد أفضل أنواع البنطايل الرجالية.

8-البناطيل المطوية - Pleated Trousers

تمثل البناطيل المطوية - Pleated Trousers التي تحتوي على طيات من منطقة الخصر أناقة بدأت في الثلاثينيات من القرن الماضي وحافظت على مكانتها في قائمة أفضل البناطيل الرجالية حتى العام الحالي فتلك الموضة الرجالية يفهمها فقط الرجل الأنيق ويعتمدها ببراعة سواء تم هذا باتباع نمط الملابس الكلاسيكية الرجالية أو ملابس الكاجوال.