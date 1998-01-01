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هكذا يمكنك التعامل مع شريك حياتك المكتئب

الأحد 20 يناير 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا يمكنك التعامل مع شريك حياتك المكتئب



وكالات / سما /

تعتمد العلاقة الزوجية على المشاركة في السعادة والأحزان، وقد يعاني المرء أحيانًا من صعوبات في التعامل مع شريك حياته، عندما يعاني من الاكتئاب.

وأورد موقع “ماريج” نصائح بسيطة وفعالة، تمكن الشخص من مساندة شريك حياته المصاب باكتئاب، حتى يتجاوز أزمته بنجاح.

امنحه مساحة من الحرية

من أهم المفاتيح التي تساعد على التعامل بشكل صحيح مع الاكتئاب، أن تمنحه هامشًا من الحرية وتتركه لكي يمارس ما يحب حتى يكتسب المزيد من الثقة بنفسه.

تواصل مع شريك حياتك

تواصل مع شريك حياتك وخطط معه للقيام بأنشطة مختلفة ومفضلة لديه، وقدم له الثناء.

تجنب المشاعر السلبية

تجنب ردود الأفعال السلبية، إذا بادرك بكلمات وأفعال غير مرضية وامتص غضبه حتى يهدأ.

ابذل قصاري جهدك لعلاجه

إذا عانى شريك حياتك من اكتئاب مزمن، فابذل قصارى جهدك للبحث عن علاج مناسب لحالته ورافقه للأخصائي النفسي بجميع جلساته، لأن دعمك سيشفيه بشكل أسرع.

عبر عن حبك الصادق

من الأمور الهامة أن تعبر بصدق عن حبك لشريك حياتك، فكلمات الحب والتعاطف لها مفعول سحري عليه وتؤدي لتحسن حالته.

 
#الشريك #التعامل

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