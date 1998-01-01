العلماء يحددون كيفية تجنب النوبات القلبية

وكالات / سما /

قامت مجموعة من العلماء من جامعة تروندهايم النرويجية بدراسة بيانات طبية تعود لعدد من الأشخاص، تناوبوا على القيام بمجهودات عضلية مختلفة واتبعوا أنظمة غذائية مختلفة.

لتتوصل مجموعة العلماء إلى نتائج متباينة، وجدوا من خلالها أن الأشخاص الذين يذهبون إلى صالات الرياضة ويمارسون ألعابا مختلفة ويتبعون نظاما غذائيا صحيا معرضون بنسبة أقل من غيرهم للنوبات القلبية.

وأضاف العلماء إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بغياب الوزن الزائد ويمارسون نظاما صحيا معرضون أقل من غيرهم للإصابة بمشاكل تتعلق بالقلب، بحسب مانشر موقع "academic.oup".

ووجد العلماء بأن الآلاف من الأشخاص يتمتعون بمؤشرات صحية متوسطة، حيث يخضعون لمستوى متشابه من النشاط البدني، الأمر الذي يجعلهم معرضيين للنوبات القلبية بالإضافة لمشاكل في هشاشة العظام والسكتات الدماغية.

وأكد العلماء على أن التوقف عن تناول الوجبات السريعة والمحليات الاصطناعية التي تضاف إلى الأطعمة وممارسة الرياضة تقي و بدرجة كبيرة من أمراض القلب.