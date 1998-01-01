  1. الرئيسية
  2. الصحة

العلماء يحددون كيفية تجنب النوبات القلبية

الأحد 20 يناير 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يحددون كيفية تجنب النوبات القلبية



وكالات / سما /

قامت مجموعة من العلماء من جامعة تروندهايم النرويجية بدراسة بيانات طبية تعود لعدد من الأشخاص، تناوبوا على القيام بمجهودات عضلية مختلفة واتبعوا أنظمة غذائية مختلفة.

لتتوصل مجموعة العلماء إلى نتائج متباينة، وجدوا من خلالها أن الأشخاص الذين يذهبون إلى صالات الرياضة ويمارسون ألعابا مختلفة ويتبعون نظاما غذائيا صحيا معرضون بنسبة أقل من غيرهم للنوبات القلبية.

وأضاف العلماء إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بغياب الوزن الزائد ويمارسون نظاما صحيا معرضون أقل من غيرهم للإصابة بمشاكل تتعلق بالقلب، بحسب مانشر موقع "academic.oup".

ووجد العلماء بأن الآلاف من الأشخاص يتمتعون بمؤشرات صحية متوسطة، حيث يخضعون لمستوى متشابه من النشاط البدني، الأمر الذي يجعلهم معرضيين للنوبات القلبية بالإضافة لمشاكل في هشاشة العظام والسكتات الدماغية.

وأكد العلماء على أن التوقف عن تناول الوجبات السريعة والمحليات الاصطناعية التي تضاف إلى الأطعمة وممارسة الرياضة تقي و بدرجة كبيرة من أمراض القلب.

#العلماء #النوبات القلبية

أخبار ذات صلة

اختبار دم يكشف عن النوبات القلبية بشكل فوري

لندن : اكتشاف علمي قد يقضي على النوبات القلبية والسكتات الدماغية

العلاج الفورى لارتفاع الضغط يمنع النوبات القلبية والسكتة الدماغية

العلماء يحددون السبب الأساسي للعجز الجنسي

العلماء يحددون المدة المثالية لنوم المرأة والرجل

العلماء يحددون ما الذي يرتبط به تحسس جمال الإنسان

الأكثر قراءة اليوم

الوزير الأعرج يعتذر لأهالي الخليل

محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل ولهم حق (فيديو

يديعوت : سقوط بالون "مفخخ" أطلق من غزة وسقط بسديروت

حماس تنفي : "إسرائيل" غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى

القوى الوطنية والاسلامية تدعو للتصعيد والاعتصام امام مقر الـUSAID

صورة.. شكران مرتجي تتعرض لحادث مُروع

بطاريات "آيفون" توقع "آبل" في مأزق كبير!

الأخبار الرئيسية

إذاعة الجيش: إسرائيل توافق على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

ارشيفية

مشعشع : لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس

نتنياهو بطريقه الى تشاد: "زيارتي هذه تغضب ايران والفلسطينيين وسأجلب من هناك بشائر ضخمة

حماس : الاحتلال تجاوز تفاهمات إنهاء الحصار بإعاقته وصول المنحة القطرية

سلطات الإحتلال تقرر إغلاق كافة مدارس الأونروا في القدس المحتلة