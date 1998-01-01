"أوبو" تكشف عن هاتف جديد بـ3 كاميرات بتقنية "البريسكوب"

وكالات / سما /

طرحت شركة "أوبو" الصينية، هاتفًا ذكيًا بثلاث كاميرات، هي الأولى من نوعها مزودة بعدسات تستخدم تكنولوجيا التقريب والتكبير.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إحدى الكاميرات مخصصة للزاوية العريضة ببعد بؤري يصل إلى 15.9 ملم، وكاميرا رئيسية أعلى قليلاً.

وتتميز كاميرات "أوبو" الجديدة بالعدسات المقربة قياس 159 ملم، التي تعطي إمكانية التقريب 10 مرات، علمًا بأن أعلى قدرة تقريب في كاميرات الهواتف الأخرى لا تتجاوز 3 مرات.

وسعت "أوبو"، لحل مشكلة إضافة المزيد من الكاميرات، بفكرة التحول الجانبي مستخدمة الأسلوب المعروف باسم "البصريات المطوية"، حيث يتم صف الكاميرات بطريقة أشبه بجهاز البريسكوب أو منظار الأفق، الذي يقوم بإعادة توجيه الضوء بحيث تتوجه الكاميرا إلى مسار الضوء.

وأكدت الشركة أن نظام الكاميرات في هواتفها سيمتلك ميزة "ثبات الصورة".

ومن المتوقع أن تكشف "أوبو" عن باقي التفاصيل خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة.