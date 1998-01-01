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ما علاقة السرطان بفيروس الهربس؟

الأحد 20 يناير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما علاقة السرطان بفيروس الهربس؟



وكالات / سما /

اكتشف العلماء علاقة بين فيروس الهربس والسرطان، لتشابه آلية الانتشار في جسم الإنسان وتقويض صحته.

وتشير صحيفة "Neuroscience News" إلى أن الباحثين أثبتوا أن فيروس الهربس ينتشر في جسم الإنسان مستخدما أقدم المواد الوراثية المحفوظة في الحمض النووي، ما تفعله الخلايا السرطانية التي تغزو الخلايا السليمة.

ويقول الباحثون إن "فيروس الهربس يتعاون مع الحمض النووي الريبي (satellite RNA (HSATII الذي تشكل قبل عدة ملايين من السنين. وعادة، لا يكون HSATII نشيطا لأنه لا يمكنه ترميز البروتينات. ولكنه ينشط عند دخول فيروس الهربس إلى الجسم.وللخلايا السرطانية نفس الخاصية".

كما يشير الباحثون إلى أنه من المحتمل أن يكون الهربس والسرطان قد تعلما كيفية التفاعل مع الحمض النووي الريبوزي القديم على انفراد. كما يمكن الاعتقاد أن السرطان وفيروس الهربس يتعاونان في التجذر داخل الجسم.

ووفقا للدكتور بنجامين غرينباوم، يشير إلى هذا الاعتقاد "إمكانية تقارب آليات هذين المرضين المختلفين اللذين لا يمكن المقارنة بينهما".

كما يعتقد العلماء أن دخول فيروس الهربس إلى جسم الإنسان قد يكون مرتبطا بتطور أمراض أخرى غير السرطان، مثل ألزهايمر.

#السرطان #فيروس الهربس

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