اكتشاف أكبر اختراق للبيانات شمل 770 مليون حساب

وكالات / سما /

كشف تقرير جديد عن أكبر اختراق للبيانات، شمل رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور لأكثر من 770 مليون حساب.

وعثر باحث أمني على تسريب بيانات تزيد عن 87 غيغابايت مخبأة في منتدى للقراصنة، ويقول إن العديد منها أدرج في السابق ضمن تسريبات أخرى مثل اختراق "MySpace" و"لينكد إن".

ووجد تروي هانت، الذي يدير موقع تجميع خروقات البيانات "Have I Been Pwned"، التسريب وأطلق عليه اسم "Collection#1"، قائلا إنه من المحتمل أن "يتكون من العديد من اختراقات البيانات الفردية المختلفة من آلاف المصادر المتنوعة".

وأضاف هانت قائلا: "في الإجمال، هناك 1160253228 مجموعة فريدة من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور"، ووجد أيضا أن هناك 212222975 كلمة مرور فريدة تعرضت للاختراق لما يزيد عن 772 مليون حساب، وضعت على خدمة التخزين السحابي "MEGA"، ونشر الرابط داخل ملف تفريغ في منتدى اختراق، ولكنه حذف منذ ذلك الحين من الخدمة.

وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من المعلومات الموجودة في "Collection#1" معروفة للعالم، إلا أن الباحث الأمني يعتقد أنه تم تسريب 140 مليون عنوان بريد إلكتروني آمن سابقا.

إلا أنه ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاختراقات جاءت من مصدر واحد أو من مصادر مختلفة.

وحمّل هانت عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المخترقة في موقعه "Have I Been Pwned"، ما يسمح للجميع بالتحقق مما إذا تعرضوا للاختراق، وبالتالي تغيير كلمات المرور لضمان أمنهم على الإنترنت.