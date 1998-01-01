الرجوب يُهنئ خدمات البريج بتتويجه بكأس جوال بكرة السلة

رام الله / سما /

أبرق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الاولمية الفلسطينية مهنئاً ادارة مركز خدمات البريج لمناسبة فوز فريقه بكأس دوري جوال بكرة السلة في المحافظات الجنوبية للمرة الرابعة على التوالي .

وجاء في حيثيات البرقية: نهنئكم بالانجاز الرفيع، الذي حققه فريقكم، وإذا دلّ هذا على شيء، فإنما يدل على ان هناك متابعة ومواكبة وحرصاً ودأباً، من اجل معانقة الانجاز، الذي تحقق كنتيجة طبيعية، ولم يأت من فراغ.

أبارك لكم التتويج، ولا يسعني في هذا المقام الا ان أثني على الدور المهم، الذي رسخه كادر ومنظومة الاتحاد، ككل، مع الاعجاب بحسن الأداء والإنجاز .