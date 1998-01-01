توخيل يصف إصابة فيراتي بالخطيرة

وكالات / سما /

اعترف مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، من خطورة إصابة نجم خط وسطه ماركو فيراتي، واحتمال غيابه لمدة طويلة.

الإيطالي الدولي هبط بشكل خاطئ ليلحق ضرر بالغ بكاحله في المباراة التي فاز فيها فريقه على جانجون (9ـ0) يوم الجمعة.

وبعد أقل من 20 دقيقة على انطلاق المباراة، تعرض ماركو فيراتي لإصابة قوية في كاحل القدم اليسرى، ليتم استبداله بالألماني جوليان دراكسلر.

“إنها ليست أخبار جيدة. أعتقد أنه تعرض لإصابة خطيرة ، “قال توخيل “لكنال +” عقب اللقاء.

وأضاف: “إنه أسوأ شيء يمكن أن يحدث لنا …”

وإذا تم استبعاد فيراتي لعدة أسابيع ، إن لم يكن أشهر ، فيمكن أن يضطر سان جيرمان إلى العودة للاعتماد على رابيو ، على الرغم من استبعاده من الفريق الأول في وقت سابق، حيث يقترب من الرحيل مجانا عن الفريق مع نهاية عقده في الصيف المقبل.