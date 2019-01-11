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"هيئة الأسرى": استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح سفيان سكافي

الأحد 20 يناير 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، باستقرار الوضع الصحي للأسير سفيان محمد سكافي (35 عاما) من مدينة الخليل، والقابع حاليا في مستشفى "شعاري تصيدك" الإسرائيلية.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة، أن الأسير سكافي قد تم إخراجه من وحدة العناية المكثفة الى الأقسام العادية بعد تحسن في حالته الصحية، كما اجرت له عملية جراحية في القدم ومنطقة البطن لإزالة الرصاص الذي أصيب به من قبل قوات الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الهيئة أن المعتقل سكافي كان قد أصيب بتاريخ 11/1/2019، برصاص قوات الاحتلال في البطن والقدمين، بمحاذاة ما يسمى مركز تحقيق "جعبرة" الواقع قرب منطقة المحول، القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل.

وأضافت انه تم عقد محكمة للأسير لمصاب سكافي غيابيا الثلاثاء الماضي، وتم تمديد توقيفه لـ8 أيام من قبل المحكمة العسكرية في "عوفر" بذريعة التحقيق.

#هيئة الأسرى

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