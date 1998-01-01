إذاعة الجيش: إسرائيل توافق على إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان اسرائيل وافقت على تحويل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي حماس في غزة .

وبحسب الاذاعة العبرية فان السفير القطري محمد العمادي سيصل مطار بن غوريون اليوم حاملا معه الاموال لادخالها الى غزة .

وكانت مصادر إعلامية عبرية مختلفة رجحت أن يتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارا بالموافقة على نقل الأموال القطرية الى غزة بعد التأكد من الأحداث التي شهدتها المناطق الحدودية الجمعة الماضية أقل عنفا مما كان عليه المشهد الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية نقلت عن دبلوماسيين أجنبيين ، قلقهم حيال التداعيات المترتبة على تأخير نقل أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.