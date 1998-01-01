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جدول توزيع الكهرباء اليوم في محافظات قطاع غزة

الأحد 20 يناير 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جدول توزيع الكهرباء اليوم في محافظات قطاع غزة



غزة / سما /

ذكرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة بأن الجدول الذي سيطبق اليوم هو (8 فصل مقابل 8 وصل) مع تسجيل نسبة عجز متفاوتة في جميع المحافظات نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء.

وقالت ان مجمل ما يصل من الجانب الاسرائيلي هو 120 ميجا واط، في الوقت الذي تنتج فيه محطة التوليد في قطاع غزة 85 ميجا واط مع استمرار انقطاع الخطوط المصرية المغذية لقطاع غزة.

واوضحت الشركة أنً مجموع الطاقة المتوفرة هي 205ميجاوات، بالتزامن مع احتياجات متزايدة على الكهرباء تصل إلى 550 ميجاوات، أي أن نسبة العجز تصل الى 345 ميجا واط.

يشار الى ان الايام الماضية شهدت عجز في جدول توزيع الكهرباء حيث كان يتم اقتطاع ما بين ساعتين الى ثلاث ساعات من ساعات الوصل والتي يصل عددها الى 8 .

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