ليبرمان يكشف عن موعد نقل الاموال القطرية الى حماس بغزة

القدس المحتلة / سما /

طالب وزير الحرب المستقيل افيغدور ليبرمان, رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف ادخال الاموال القطرية الى قطاع غزة.

كما طالبه بوقف ادخال الوقود وكافة المساعدات، وربط كل هذه المساعدات بشرط الافراج عن الجنود الاسرى لدى المقاومة في غزة.

واعتبر ليبرمان، ان تحويل الاموال القطرية الى غزة هو استسلام اسرائيل لحماس و"الارهاب".



وكشف ليبرمان عن نقل الدفعة الثالثة من الاموال القطرية والتي تأخرت، اليوم او غدا على ابعد تقدير.

وأضاف ليبرمان "أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ذهب في زيارة سياسية مهمة إلى تشاد الليلة الماضية ومن يأتي مكانه؟ المبعوث القطري الذي يحمل 15 مليون دولار لنقلها إلى حركة حماس".