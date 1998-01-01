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مشعشع : لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس

الأحد 20 يناير 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشعشع : لم يتم اخبارنا بقرار إغلاق مدارس "الأونروا" بالقدس



القدس المحتلة / سما /

أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" سامي مشعشع، أنه لم يتم إعلام الأونروا بخصوص إغلاق المدارس التي تديرها في القدس الشرقية.

وأوضح المشعشع في منشور على صفحتة في موقع "فيس بوك"، أن الأونروا تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 1950، ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأضاف، أن السلطات الإسرائيلية ومنذ العام 1967 تقف ضد وجود الأونروا والأرضية التي ترتكز عليها في إدارة خدماتها في القدس الشرقية.

وأكد أن إسرائيل طرف في معاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة الموقعة في عام 1946 والتي تحمي حق الأمم المتحدة في القيام بمهماتها من دون أي تدخل".

يذكر ان"القناة 13" الإسرائيليّة قالت ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي المقبل.

ووفقًا للقناة، فإن الإغلاق جاء بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها الأونروا من القدس المحتلة.

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