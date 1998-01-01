مورينيو : رفضت 3 عروض لأنني أنتظر التحدي

وكالات / سما /

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بأنه رفض ثلاثة عروض للعودة من جديد للتدريب، ولكنه رفض هذه العروض لأنه ينتظر التحدي الذي سيجعله سعيدًا.

وكان جوزيه مورينيو قد تعرض للإقالة من منصبه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد، بعد سلسلة من النتائج الكارثية مع الشياطين الحمر، خاصةً في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقامت إدارة نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع أولي جونار سولشاير ليكون مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية هذا الموسم، وقدّم لاعب الشياطين الحمر السابق بنتائج إيجابية للغاية مع اليونايتد حتى الآن.

وأشارت الصحف الإسبانية في الأيام الماضية عن رغبة نادي ريال مدريد في استعادة البرتغالي جوزيه مورينيو من جديد، بعد حالة التخبط التي يشهدها الفريق.

وتحدث جوزيه مورينيو أثناء تواجده كمحلل في قنوات “بين سبورتس” قائلاً “العودة للتدريب؟ قمت برفض ثلاثة عروض للعودة للتدريب مرة أخرى، لأنني لم أشعر بأنني وجدت ما أبحث عنه”.

وأضاف “سأكون هادئًا، كلما كان لدي وقتًا أطول، كلما كان بإمكاني الاستعداد بشكل أفضل، فالخطوة المقبلة يجب أن تكون شيئًا يجعلني سعيدًا، فأنا أنتظر التحدي”.