سولسكاير يدخل تاريخ مانشستر يونايتد من الباب الكبير

وكالات / سما /

استطاع السيد أولي جونار سولسكاير المدير الفني النرويجي لفريقمانشستر يونايتد الإنجليزي دخول تاريخ النادي العريق من الباب الكبير عقب التفوق على برايتون.

وكان الشياطين الحمر قد واصلوا انطلاقتهم المذهلة مع صاحب الـ 45 عامًا من خلال تحقيق الفوز السادس على التوالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل كل من بول بوجبا نجم الوسط الفرنسي وماركوس راشفورد المهاجم الإنجليزي الشاب ثنائية أحمر مانشستر في لقاء الجولة 23 من البريميرليج.

ومن خلال تحقيق 6 انتصارات في أول 6 مباريات له في الدوري الإنجليزي، أصبح سولسكاير هو أول مدرب في تاريخ مانشستر يونايتد يفعل ذلك وهو رقم أكثر من رائع بكل تأكيد في ظل تولي مدربين عظماء المسؤولية الفنية لليونايتد من قبل مثل السير أليكس فيرجسون.

وكان سولسكاير قد حل محل المدرب البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو على رأس العارضة الفنية لفريق ملعب أولد ترافورد، بعد تعرض الرجل الخاص للإقالة عقب السقوط المخجل على يد ليفربول في كلاسيكو إنجلترا بنتيجة هدف واحد مقابل 3 أهداف.