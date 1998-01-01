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فيديو.. كاسيميرو ومودريتش يقودان الريال للفوز ضد إشبيلية

الأحد 20 يناير 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كاسيميرو ومودريتش يقودان الريال للفوز ضد إشبيلية



وكالات / سما /

قاد الثنائي المتألق كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش لاعبا نادي ريال مدريد، فريقهما لفوز صعب للغاية ضد نادي إشبيلية بفضل أهدافهما الحاسمة، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وحقق اللوس بلانكوس ريال مدريد مساء اليوم السبت، الفوز ضد النادي الأندلسي إشبيلية بهدفين نظيفين، ضمن الجولة العشرين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل القلعة البيضاء.

ولم يظهر نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بشكل جيد في الشوط الأول ضد فريق إشبيلية كعادته هذا الموسم، حيث كان هناك ارتباك واضح من دفاع اللوس بلانكوس، في المقابل كان هناك هجمات خطيرة من النادي الأندلسي.

ونجح نادي ريال مدريد خلال الشوط الثاني في تسجيل هدف التقدم والفوز ضد نادي إشبيلية، عن طريق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 80، قبل أن يسجل لوكا مودريتش الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 36 في المركز الثالث ببطولة الدوري الإسباني، بينما تراجع نادي إشبيلية إلى المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

#إشبيلية

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