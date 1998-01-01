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فيديو.. محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس

الأحد 20 يناير 2019 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس



وكالات / سما /

قاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى انتصار صعب على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد برسم الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الضيوف السباقين للتسجيل عن طريق تاونسيند في الدقيقة 34 من الشوط الأول، بعد تمريرة عرضية من زاها، عقب تلاعبه بميلنر بطريقة رائعة، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

ووقع صلاح على هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 46، قبل أن يعطي فيرمينو التقدم للريدز للمرة الأولى في اللقاء في الدقيقة 53، وواصل الضيوف تمردهم على أصحاب الأرض بهدف التعادل لجيمس تومكينز في الدقيقة 65.

وعاد صلاح ليوقع على ثنائيته في المباراة والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 75.

وانفرد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بتوقيعه على الهدف 15، ليبتعد بفارق هدف عن مطارديه، هاري كين، وأوباميانج.

​وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في الدوري الممتاز، واللاعب الثاني في أفضل 5 بطولات في أوروبا ، يسجل 15 هدفًا هذا الموسم. فقط ليونيل ميسي (17) لديه المزيد.

وعزز ليفربول تقدمه بهدف رابع سجله ماني في الدقيقة 93، وكان هدفا مهما جدا، حيث نجح كريستال بلاس بتوقيع هدف الثالث في الدقيقة 95 سجله ماكس ماير.

وبهذا الفوز عزز الريدز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بـ 60 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، مؤقتا، والذي تنتظره مباراة ضد هيدرسفيلد عن نفس الجولة غدا الأحد.

#محمد صلاح

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