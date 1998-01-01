الإحصاء يعلن الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين لعام 2018

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 1.05% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.47 خلال العام 2018 مقارنة بـ 124.16 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع بحسب تقرير للإحصاء الفلسطيني، إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 7.79%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 5.14%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.46%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.75%.

سجلت أسعار الجملة للسلع المحلية خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 1.39%، كما ارتفعت أسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 0.20% مقارنة بالعام السابق.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الرابع من العام 2018

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.49% خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 127.05 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 126.43 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 2.24%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 131.15 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 128.29 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.80 خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 123.47 خلال الربع الثالث 2018 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 3.60%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 4.25%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 8.77%، وأسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 2.62%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.97%، بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 5.46%، حيث انخفضت أسعار الحيوانات الحية بمقدار 6.17%، وأسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 3.72%.

سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات طحن الحبوب والأعلاف الحيوانية بنسبة 4.16%، ونشاط الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.97%، ونشاط المشروبات بنسبة 2.75%، ونشاط منتجات الاسمنت والجبس بنسبة 1.66%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.09%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 4.09%، ونشاط المنسوجات بمقدار 2.32%، ونشاط الأثاث بمقدار 1.90%، ونشاط منتجات الجلود بمقدار 1.62%، ونشاط الملابس الجاهزة بمقدار 0.91%.

بينما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.02%، خلال الربع الرابع 2018 مقارنة بالربع الثالث 2018.

الجدول يوضح الأهمية النسبية ونسب التّغير الربعية في الرقم القياسي لأسعار الجملة حسب الأنشطة الرئيسية في فلسطين خلال الفترة: الربع الأول – الربع الرابع 2018

الاتجاه العام لحركة الأرقام القياسية لأسعار الجملة في فلسطين خلال الفترة:

الربع الرابع 2016 – الربع الرابع 2018 (سنة الأساس 2007 = 100)