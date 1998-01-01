الصحة بغزة: توقف المستشفيات سيسبب حالات وفاة بين الأطفال

غزة / سما /

حذّرت وزارة الصحة بغزة ، اليوم الأحد، من توقف عمل المولدات الكهربائية داخل مستشفيات قطاع غزة جرّاء نفاد كميات الوقود المشغّلة لها؛ في ظل استمرار أزمة الكهرباء.

وقالت الصحة: "بدأ العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في كبرى مستشفيات قطاع غزة جراء تفاقم أزمة الوقود ولا يوجد تجاوب من مختلف الجهات حتى اللحظة".

وأكدت الوزارة أن توقف الخدمات في المستشفيات سيكون هناك كارثة إنسانية وحالات وفاة من الأطفال في جميع المستشفيات.

وحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريًا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تراوح بين 8-12ساعة يوميًا، بينما تحتاج إلى حوالي 950 ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا.