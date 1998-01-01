جامعة الأقصى تحصل على المركز الأول على مستوى جامعات غزة في مجال البحث العلمي

وخلال ذلك كرم رئيس الجامعة د. كمال الشرافي الطالبيتين إيمان وشاح ، ومي صافي على بحثهما الفائز والذي جاء بعنوان : " ترسيخ الهوية الوطنية في كتب المناهج الفلسطينية المطورة للمرحلة الأساسية الدنيا " ، وأعرب عن سعادته بهذا الفوز المشرف ، مثنياً على جهود المشرفين على هذا البحث ، مؤكداً أن جامعة الأقصى دوماً في القمة، حيث تسعى لتذليل جميع العقبات أمام التقدم والارتقاء بكافة المجالات، متمنياً المزيد من التميز والريادة والابداع.

من جهته ثمن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي د. محمد إبراهيم سلمان جهود وزارة التربية والتعليم العالي على دعمها المادي والمعنوي للأبحاث العلمية على مستوى الجامعات الفلسطينية ، حيث لم يقتصر هذا الدعم على مستوى الباحثين الأكاديميين بل شمل أبحاث الطلبة في برنامجي البكالوريوس والماجستير.