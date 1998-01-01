الحساينة يتفقد مباني جامعة الأزهر الجديدة وسط قطاع غزة

غزة / سما /

قام وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة بزيارة تفقدية للمباني الجديدة لجامعة الأزهر في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وكان باستقباله رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا ومدير عمليات وكالة الغوث الأونروا ماتيس شمالي وثلة من الأكاديميين والمسؤولين بالجامعة .

واطلع الحساينة خلال الزيارة على المباني الجديدة للكلية الآداب والعلوم الإنسانية ومبنى الاحتفالات والأنشطة، معربا عن فخره الكبير بهذه الإنجازات العظيمة والهامة لبناء مستقبل واعد لأبناء شعبنا الفلسطيني .

وأعرب الحساينة عن تقديره الكبير للجهود التي بذلت في هذه المشاريع التطويرية لمباني الجامعة مثمنا جهود مجلس الجامعة والهيئات الأكاديمية والإدارية مشددا على المضي قدما في مشاريع التنمية والبناء والاعمار .

كما اطلع الحساينة ومدير عمليات الوكالة ماتيس شمالي على أعمال البنية التحتية للشارع المطل على أبنية الجامعة والعمل المتواصل من أجل تطوير هذا الشارع .