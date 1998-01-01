ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، خبر وصول رئيس الوزراء رامي الحمد الله لبيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية، كما تناولت قرار الاحتلال إغلاق مدارس "الأونروا" في القدس بدء من العام الدراسي المقبل،

كما أبرزت الصحف، تنظيم الرئاسة ومنظمة التحرير عرسا جماعيا لـ400 عريس وعروس من مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وفيما يلي أبرز العناوين:

#"القدس":

- الحمد الله يحمل ملفا للقمة العربية الاقتصادية يتضمن فك الارتباط مع اسرائيل ودعم القدس

- مخطط استيطاني في خاصرة الضفة رأسه E1 وقاعدته بالغور

- اسرائيل ستمنع مدارس الأونروا من العمل في القدس

- الرئيس يطلع رئيس الجمعية الأرثوذكسية على آخر المستجدات

#"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل رئيس الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية

- الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية

- الحمد الله يقرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات تصريحات الأعرج

- الرئاسة ومنظمة التحرير تنظمان عرسا جماعيا لـ400 عريس وعروس من مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان

- إصابة 4 مقدسيين في مواجهات مع الاحتلال واعتقال آخر

- عريقات: القيادة لن تقبل أو تسمح بتغيير مبادرة السلام العربية أو التلاعب بها

#"الأيام":

- الاحتلال يقرر إغلاق مدارس "الأونروا" في القدس بدءا من العام الدراسي المقبل

- الرئاسة والمنظمة تنظمان عرسا جماعيا من المخيمات الفلسطينية في لبنان

- عريقات: وجهنا رسالة إلى واشنطن مفادها أننا لسنا بحاجة إلى مساعدتها الأمنية

- الجبهة الشعبية ترفض مقايضة مسيرات العودة بالأموال القطرية

- الحمد الله يصل بيروت للمشاركة في القمة العربية الاقتصادية

- لجنة تحقيق حكومية في تصريحات الأعرج.. الوزير يعتذر: لم أقصد الإساءة للخليل والحراك

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تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية، اليوم الاحد، الهجوم الذي شنه نتنياهو على اليسار ووسائل الاعلام بسبب الضغوط التي مورست على المستشار القانوني لاتهامه بالرشوة.

كما تصدرت العناوين تجدد العلاقات بين إسرائيل وتشاد بعد قطيعة استمرت 46 عاما بعد زيارة خاطفة قام بها نتنياهو الى تشاد في وسط افريقيا من اجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفيما يلي أبرزها:

"هآرتس":

ابتهاج الديمقراطيين لإجراءات المحقق مولر في رفضه تقرير ترمب المتعلق بالطلب من محاميه السابق بالكذب في جلسة استماع في الكونغرس

المحقق الخاص مولر: التقرير الذي صدر حول طلب ترمب من محاميه السابق بالكذب امام الكونغرس غير دقيق

وزارة الصحة تدرس اتخاذ تدابير ضد الاطباء الذين يشجعون على عدم اتخاذ لقاح ضد الحصبة

هذا الاسبوع سيتم افتتاح مطار اسرائيل الجديد في ايلات

نتنياهو: اختيار ماندلبليت لمقابلته في هذا الوقت يثير اسئلة مهمة

الوزير اردان: مقتل الشاب في بيت يام كان حدثا صعبا ويجب اجراء تحقيق في ذلك

"معاريف":

بعد قطيعة دامت 46 عاما بين إسرائيل وتشاد: نتنياهو في اول زيارة من اجل تجديد العلاقات بين البلدين

زيارة نتنياهو الى تشاد تثير غضب ايران والفلسطينيين

المستشار القانوني افيشاي مندلبليت يفاجأ نتنياهو بقرار اتهامه بالرشوة

العامان المقبلان ستكون الأمور فيهما صعبة على الجمهوريين والرئيس ترمب

التماس ضد حزب الليكود: جلعاد شارون يقدم التماس من اجل السماح له بالانتخابات التمهيدية في الحزب

شاكيد: محاولات كثيرة كاذبة من اليسار من اجل اسقاطي

رئيس نقابة المحامين المستقيل افي نفيه في السجن في انتظار إمكانية اتهامه بالرشوة الجنسية

"إسرائيل اليوم":

في قضية رئيس نقابة المحامين: سيتم استدعاء وزراء وقضاة للتحقيق امام الشرطة

نتنياهو: اليسار يلاحق المستشار القانوني للضغط عليه

على طريق تجديد العلاقات بين إسرائيل وتشاد: نتنياهو في زيارة خاطفة الى تشاد

نتنياهو يهاجم اليسار ووسائل الاعلام بسبب الضغوط التي تمارسها على المستشار القانوني

حسب ما كشفته صحيفة إسرائيل اليوم: نتنياهو سيكشف عن التحقيقات في جدول اعماله اليوم

ترمب يقدم اقتراحا من اجل انهاء تعليق الإدارة: حماية المهاجرين مقابل تمويل لبناء الجدار

عدد من الفلسطينيين هاجموا ضابطا في الجيش الإسرائيلي اثناء اعتقال احد أقاربهم ولكن الجندي لم يرد عليهم بعنف