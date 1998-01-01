الحية: طريق المفاوضات مسدود ولا حياد عن المقاومة لتحرير الأرض والمقدسات

غزة / سما /



أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، أنه لا خيار أمام شعبنا الفلسطيني ولا طريق لتحرير الأرض والمقدسات ودحر الاحتلال سوى المقاومة.

وأضاف الحية، خلال كلمة له في حفل تأبين الشهيد القسامي أحمد الفيومي شرقي غزة، "إن الأمّة جرّبت طريق المفاوضات، ولكن صلف الاحتلال أوصلها لطريق مسدود".

وشدد على أنه لا خيار أمام الاحتلال إلا الرحيل عن أرضنا، مخاطبًا الاحتلال بالقول: "إنه مهما عظمت التضحيات وزاد الحصار فلن نحيد عن المقاومة، وسندفع بأبنائنا للكتائب المظفرة ليحيلوا الأرض جهنمَ على المستوطنين والمحتلين".



ولفت الحية إلى أن أبناء القسام جندلوا قادة الاحتلال وجنوده شرق حي الشجاعية، وداسوا في ناحال عوز رؤوس الصهاينة.



ونبه إلى أن الأمة جربت طريق المفاوضات، ولكن أمام صلف الاحتلال وصلنا لطريق مسدود، مبينًا أن بعض الدول العربية والإسلامية تفتح اليوم أبوابها للتطبيع، لكن الاحتلال لن ينال من عزيمة أبطالنا ورجالنا.



وأضاف الحية أننا لن نغير ولن نبدل طريق الشهداء والمقاتلين، وتستطيع الأمة أن تراهن على شعبنا الذي لم تضعف له همة ولم تلن له قناة.



وكانت كتائب القسام أعلنت استشهاد الشاب أحمد الفيومي صباح الخميس الماضي بسبب خطأ سلاح أثناء رباطه.