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لهذه الاسباب.. نتنياهو يزور تشاد لعدة ساعات

الأحد 20 يناير 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الاسباب.. نتنياهو يزور تشاد لعدة ساعات



القدس المحتلة / سما /

من المقرران يصل  رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد الى تشاد للقاء الرئيس ادريس ديبي .وستكون هذه واحدة من أقصر زيارات نتنياهو وستستمر لبضع ساعات فقط. 

و سيعرض،نتنياهو ، على رئيس تشاد إدريس ديبي، المساعدة الإسرائيلية في حماية حدودها مع ليبيا.

وفي التفاصيل، قال الاعلام العبري  إن نتنياهو سيعرض على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحين من مجموعات "إرهابية".

ورجحت القناة، أن يتم التوافق إيجابيا في هذه القضية، وأن تساعد إسرائيل عمليًا في حماية الحدود وتعزيز قوات تشاد هناك، من دون تفاصيل بشأن طبيعة تلك المساعدة.

واشارت مصادر الى أن المباحثات بين نتنياهو وديبي ستتناول موضوع فتح الأجواء التشادية بوجه الملاحة الإسرائيلية بهد تقصير زمن الرحلات الوية من إسرائيل الى أمريكيا الجنوبية، وهو ما يقدره المسؤولون بنحو ثلاث الى أربع ساعات في كل اتجاه بدلا من الالتفاف على القارة السمراء عبر البحر المتوسط.

وقالت مصادر قريبة من نتنياهو إن من المتوقع الإعلان عن تجديد العلاقات الدبلوماسية ، والهدف هو أن تتحرك الدول الإسلامية الأخرى في نفس الاتجاه.

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