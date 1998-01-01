قرار اسرائيلي بإغلاق مطار إيلات بعد 70 عاما على استخدامه

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت إغلاق مطار إيلات بعد 70 عاما على استخدامه في رحلات الطيران المدنية الداخلية منها والخارجية.

ومن المقرر ان يتم إغلاق هذا المطار بشكل كامل في الثامن عشر من شهر اذار (مارس) المقبل، فيما سيتم استبدال هذا المطار بمطار (رامون) الدولي الجديد الذي سيتم افتتاحه يوم الاثنين القادم، حيث سيتم العمل من خلاله تدريجيا ريثما يصبح جاهزا بشكل كامل وقادرا على استيعاب كل الرحلات الجوية.

المطار الجديد يتضمن 60 موقفاً للطائرات، ويبلغ طول المسار 3.6 كيلو متر، حيث أنه يسمح للطائرات الكبيرة مثل طائرة "جمبو" بالهبوط في المطار في حالات الطوارئ، وبلغت تكلفة المطار الذي بدأ بناؤه قبل خمس سنوات، نحو 1.7 مليار شيقل.

و قرر الوزير كاتس، تسمية المطار باسم "رامون" نسبة لرائد الفضاء الإسرائيلي إيلان رامون، وابنه أساف وعائلتهما.وقال كاتس: إنه "ليس هناك عمل رمزي ملائم لهذين الإسرائيليين الذين ساهما جداً في دولة إسرائيل، وتسمية المطار على اسم عائلة رامون"، وفق تعبيره.

وأضاف كاتس، أن مطار رامون، هو مطار دولي، ومن المتوقع أن يُعزز السياحة في مدينة إيلات، من قبل السياح الأجانب والإسرائيليين.