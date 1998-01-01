حماس : الاحتلال تجاوز تفاهمات إنهاء الحصار بإعاقته وصول المنحة القطرية

غزة/سما/

اكد نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة عصام الدعاليس مَن يُعيق وصول المنحة القطرية إلى الآن هو الاحتلال وهذا تجاوز لتفاهمات إنهاء حصار غزة التي رعاها الوسطاء.

وقال الدعاليس في تغريدة له مساء السبت على أن مسيرات العودة "مستمرة وأدواتها باقية، ويمكن تطويرها واستخدامها بما يحقق مصالح شعبنا".

ويعرقل الاحتلال دخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية التي تشمل رواتب للموظفين ومساعدات لآلاف الخريجين والعمال وأسر شهداء وجرحى في القطاع، وفق اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار المبرم عام 2014 بين فصائل المقاومة والكيان الإسرائيلي.