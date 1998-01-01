القوى الوطنية والاسلامية تدعو للتصعيد والاعتصام امام مقر الـUSAID

رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لأوسع مشاركة في الاعتصام امام مقر وكالة التنمية الاميركية "USAID" في شارع الارسال بمدينة رام الله، يوم الاربعاء، المقبل الساعة 12:00 ظهرا، رفضا لمقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بأموال الدعم الاميركي المشروط، وتأكيدا ان هذه الحقوق غير قابلة للمقايضة.

واكدت القوى في بيان لها، اليوم السبت، الى اعتبار الجمعة يوم تصعيد على كافة نقاط الاحتكاك والدعوة للمشاركة في مسيرة الريسان، وبلعين، ونعلين، والمغير، والخان الاحمر، رفضا للاقتلاع والتطهير العرقي.

واعتبرت القوى ان اقدام الاحتلال على استهداف الاشجار والمزروعات في المغير، والاستيلاء على الاراضي في دير دبوان هو ارهاب منظم، وان لشعبنا الحق في الرد عليها بكل الامكانات المتاحة .

وحملت القوى دولة الاحتلال بكل اجهزتها وادارات سجونها كاملة المسؤولية عن تردي الوضع الصحي للأسير المريض ابو دياك والاسرى المرضى، داعية للتحرك الفوري لإنقاذ حياتهم فورا.