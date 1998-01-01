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محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل ولهم حق (فيديو

السبت 19 يناير 2019 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل سعودي: القرآن لم يذكر الفلسطينيين بل بني إسرائيل ولهم حق (فيديو



وكالات

زعم محلل سعودي، بوجود حق تاريخي ذكر في القرآن، للإسرائيليين في أرض فلسطين، وأنهم الأولى بها من الفلسطينيين أنفسهم.

وقال المحلل السعودي عبد الحميد الغبين، في لقاء مع شبكة "روسيا اليوم": "إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترف بها في الأمم المتحدة، وموجودة".

وتابع: "حتى لو نظرنا من حق تاريخي، القرآن يتحدث عن بني إسرائيل، ما تحدث عن الفلسطينيين".

واستدرك: "إخواننا الفلسطينيون لهم حق أن ندافع عنهم وندعمهم في إقامة دولتهم، ولكن ليس على حساب مصالحنا".

وأثارت تصريحات الغبين جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدى له مجموعة من المغردين السعوديين الرافضين للتطبيع.

وقال ناشطون إن تصدير أمثال الغبين عبر مواقع التواصل، ووسائل الإعلام العربية والغربية، والتصوير بأنهم أكثرية، يخالف الواقع الرافض لأي علاقة مع إسرائيل.

يذكر أن الغبين ظهر خلال الأسابيع الماضية، عدة مرات على وسائل إعلام إسرائيلية ناطقة بالعربية، ودعا إلى تطبيع كامل مع اسرائيل.

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