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حماس تنفي : "إسرائيل" غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى

السبت 19 يناير 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي : "إسرائيل" غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى



غزة / سما /

نفت حركة حماس، التقارير التي تحدثت عن اتصالات غير مباشرة بين الاحتلال والحركة لتحريك صفقة تبادل أسرى بين الطرفين قبيل الانتخابات الإسرائيلية.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أشار فيها إلى أن الاحتلال غير جاهز لصفقة تبادل أسرى جديدة.

وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر من الحركة لم تسمها، أن تل أبيب تجري اتصالات "غير مباشرة" لتحريك صفقة التبادل، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وأضاف برهوم بهذا الخصوص: "لا جديد في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى".

وعرضت كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، في سبتمبر 2015 صور أربعة جنود إسرائيليين هم "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هشام بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة حماس الإفراج عن محرري "صفقة شاليط" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 قبل الدخول في أي مفاوضات لإجراء صفقة تبادل أسرى جديدة.

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