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الوزير الأعرج يعتذر لأهالي الخليل

السبت 19 يناير 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير الأعرج يعتذر لأهالي الخليل



رام الله / سما /

اعتذر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم السبت، لأهالي محافظة الخليل بعد تصريحات له اعتبرت تطاولا على الشريحة العمالية. وجاء في الرسالة: "يا أهلي وأحبتي الكرام يا أبناء شعبنا البطل وخاصة في محافظة الخليل العزيزة الصامدة..

أعلن باسمي أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي ويا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الاساءة أو الإشارة الى اَي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية، وإذا فهم كلامي على غير ذلك فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى.

د. حسين الاعرج

وزير الحكم المحلي

#حسين الأعرج

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