الحسيني يطلع السفير السنغافوري على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

القدس المحتلة / سما /

أطلع رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، وزير شؤون القدس في الحكومة عدنان الحسيني، اليوم السبت، ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين هوازي ديبي، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس، وممارسات الاحتلال المرتكبة بحق المواطنين هناك والهادفة لتهويدها.

جاء ذلك خلال زيارة السفير ديبي، لمكتب الحسيني في العاصمة المحتلة القدس، عقب جولة قام بها في البلدة القديمة بالقدس، والمسجد الأقصى المبارك، حيث أطلعه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين على ما يجري في المسجد الأقصى.

وأطلع الحسيني ضيفه على الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية بشكل عام، وما تمر به القدس بشكل خاص من عدوان متواصل من الاحتلال يهدف للسيطرة على المدينة، والاستهداف المباشر للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى، مطالبا السفير بالعمل عبر دولته للضغط على الاحتلال لاحترام حرية العبادة في الأقصى.

ودعا الحسيني جمهورية سنغافورة لدعم صمود المقدسيين ودعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في القدس، وتشجيع السياحة الدينية الإسلامية للمدينة من أجل دعم صمود أهلها.

من جانبه، أكد السفير ديبي أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتا الى أن سنغافورة تدعم كافة الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية.

وشدد السفير على ضرورة مساندة الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.