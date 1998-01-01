  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحسيني يطلع السفير السنغافوري على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

السبت 19 يناير 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أطلع رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، وزير شؤون القدس في الحكومة عدنان الحسيني، اليوم السبت، ممثل جمهورية سنغافورة غير المقيم لدى دولة فلسطين هوازي ديبي، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس، وممارسات الاحتلال المرتكبة بحق المواطنين هناك والهادفة لتهويدها.

جاء ذلك خلال زيارة السفير ديبي، لمكتب الحسيني في العاصمة المحتلة القدس، عقب جولة قام بها في البلدة القديمة بالقدس، والمسجد الأقصى المبارك، حيث أطلعه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين على ما يجري في المسجد الأقصى.

وأطلع الحسيني ضيفه على الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية بشكل عام، وما تمر به القدس بشكل خاص من عدوان متواصل من الاحتلال يهدف للسيطرة على المدينة، والاستهداف المباشر للمقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى، مطالبا السفير بالعمل عبر دولته للضغط على الاحتلال لاحترام حرية العبادة في الأقصى.

ودعا الحسيني جمهورية سنغافورة لدعم صمود المقدسيين ودعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في القدس، وتشجيع السياحة الدينية الإسلامية للمدينة من أجل دعم صمود أهلها.

من جانبه، أكد السفير ديبي أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لافتا الى أن سنغافورة تدعم كافة الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية.

وشدد السفير على ضرورة مساندة الموقف الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

#عدنان الحسيني

أخبار ذات صلة

وفد امني مصري- ارشيف

غزة: أبو عمرو يطلع الوفد الأمني المصري على تطورات المصالحة

عباس ومحمد بن سلمان

الرئيس يطلع محمد بن سلمان على تطورات المصالحة وعملية السلام

نائب السفير القطري

صور: نائب السفير القطري يطلع على سير صرف المنحة القطرية لموظفي غزة

عدنان الحسيني- ارشيف

الحسيني : 90% من المساهمات التي أقرتها الحكومة لدعم أهالي القدس تم تنفيذها

هنية والرئيس عباس

هنية يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القدس والمصالحة

كمال قويدر

تسريب عقارات القدس.. الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين تصدوا للعطاري في تسريب منزل الحسيني

الأكثر قراءة اليوم

الطالبة الفلسطينية "آية مصاروة".. تعرضت للاغتصاب قبل القتل في استراليا

بحرية الاحتلال تعثر على فرنسي مصاب على متن قارب بالقرب من غزة

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

لبيد لسكان الشجاعية: نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية

مصرع شاب من غزة غرقاً قبالة السواحل اليونانية

اصابة 43 مواطنا برصاص الاحتلال على حدود غزة

البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

الأخبار الرئيسية

ديختر : يجب ادخال الاموال القطرية لحماس واسرائيل غير معنية بحرب مع غزة

اسرى لدى القسام

مصادر في حماس تؤكد : اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات

الرئيس عباس

كاتب إسرائيلي: الرئيس عباس يكسر قواعد اللعبة مع حماس

الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة و الساعات المقبلة حاسمة

ترجيحات إسرائيلية بنقل الأموال القطرية لموظفي حماس الأسبوع المقبل