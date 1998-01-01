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رئيس حزب العمل الإسرائيلي: "نحن بصدد مفاجآت قبيل الانتخابات"

السبت 19 يناير 2019 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب العمل الإسرائيلي: "نحن بصدد مفاجآت قبيل الانتخابات"



القدس المحتلة / سما /

صرح رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، في حوار إذاعي بثته الإذاعة الإسرائيلية العامة صباح اليوم، بأن ثمة مفاجآت وتحالفات قبل الانتخابات ستحدث"، وأضاف "ان تغييرا في السلطة قد يحدث فقط في حال التزم أعضاء معسكرنا امام الجمهور".

وتابع زعيم حزب العمل الإسرائيلي، آفي غباي، في كلمة وجهها الى اعضاء وأنصار حزبه ان "على أعضاء معسكرنا التعهد بعدم الانضمام الى حكومة برئاسة نتنياهو. لقد كنت وزيرا في حكومة نتنياهو واركت انه لا يمكن احداث التغيير من داخل الحكومة".

من ناحية أخرى، كشف آفي غباي انه لم يعرض على رئيس الحزب الفتي "حصانة لإسرائيل" برئاسة الجنرال المتقاعد بيني غانتس، ان يتولى المكان الأول في لائحة مرشحي حزب العمل للكنيست.

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