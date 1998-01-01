رونالدو يعود إلى مدريد يوم الثلاثاء لهذا السبب!

وكالات / سما /

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء المقبل، في مهمة قانونية بعيدة عن كرة القدم، حيث يقف أمام القاضي لحضور جلسة هامة تتعلق بقضية تهرب ضريبي، يطالب فيها الادعاء بسجن “الدون” لفترة تصل إلى 23 شهراً وتغريمه ماليا.

وفقا للسيناريو المتوقع من وسائل الإعلام الإسبانية، سوف يعترف رونالدو بأنه تهرب من دفع الضرائب والتهم الموجهة إليه، بعد أن وافق الصيف الماضي على تسوية يدفع بمقتضاها 18.8 مليون يورو لسلطات الضرائب الإسبانية.

لكن لن يقضي رونالدو أي وقت في السجن، لأن القانون الإسباني ينص على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها.

هناك طلب من مكتب المدعي العام بتغريم رونالدو مبلغ 5.7 مليون يورو، أي ما يعادل (6.5 مليون دولار)، وذكرت تقارير أن رونالدو دفعها بالفعل إضافة إلى ما يقدر بنحو مليون يورو فائدة مستحقة.

وقالت مصادر قضائية إن الغرامة، التي سيتم إقرارها في جلسة الثلاثاء، ستكون أحد البنود ضمن اتفاق أشمل في التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً.

وسوف يسافر رونالدو بالطائرة الخاصة مع فريقه القانوني إلى مدريد، بعد الانتهاء من المباراة التي يلعبها مع يوفنتوس يوم الاثنين أمام كييفو في الدوري الإيطالي.