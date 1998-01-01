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الكشف عن بنود العقد بين هيجواين وتشيلسي

السبت 19 يناير 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن بنود العقد بين هيجواين وتشيلسي



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت مزيداً من التفاصيل حول بنود العقد الذي سيتم التوقيع عليه بين تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بشأن المهاجم جونزالو هيجواين.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية ، سيدفع تشيلسي تسعة ملايين يورو إلى يوفنتوس مقابل الحصول على خدمات هيجواين على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وخيار الشراء مقابل 36 مليون يورو.

وأشارت هذه المصادر أن نيكولاس هيجواين شقيق ووكيل أعمال مهاجم ميلان طار إلى مدينة مدريد يوم أمس الجمعة من أجل إنهاء كافة المفاوضات مع مسؤولي تشيلسي وإعلان خضوعه للفحص الطبي.

وأفادت هذه المعلومات أن شراء هيجواين مقابل مبلغ 36 مليون يورو سيصبح إلزامياً إذا تم استيفاء شروط معينة ، بما في ذلك الجمع بين الأرقام الفردية ونتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

وعلى سبيل المثال ، سيكون تشيلسي مجبراً على شراء هيجواين إذا أنهى الموسم في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسجل المهاجم الأرجنتيني 15 هدفاً على الأقل.

وينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة لأن ميلان لن يسمح لهيجواين بالرحيل إلا بعد حصوله على بديل ، فيما تشير آخر الأخبار أن فريق الروسونيري في طريقه للتعاقد مع كرزيستوف بايتيك مهاجم جنوى.

#تشيلسي #هيجواين

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