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محمد رمضان يحضر لمفاجأة كبيرة مع بيونسيه

السبت 19 يناير 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان يحضر لمفاجأة كبيرة مع بيونسيه



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية مصرية ان الممثل المصري محمد رمضان وبعد نجاح أغنيته الأخيرة "مافيا" يحضر من جديد لعمل غنائي سيكون مفاجأة من العيار الثقيل، حيث سيتعاون مع نجمة عالمية وسيقدم معها "ديو".

التقارير المصرية اشارت الى ان رمضان يسعى لتسجيل الـ"ديو" مع النجمة العالمية بيونسيه، وسيصور العمل على طريقة الفيديو كليب.

يذكر ان الممثل محمد رمضان أطلق مؤخراً كليب أغنيته "مافيا" حيث وصل عدد مشاهدي العمل على موقع "يوتيوب" الى أكثر من 34 مليون.

"مافيا" من كلمات إسلام شندي وكانكا ومحمد الفنان، وألحان إسلام الأبيض ومونتي، وتوزيع ديزل. 

#محمد رمضان

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