ابو هولي شعبنا استطاع ان يحفظ تراثه وثقافته وهويته الفلسطينية من التبديد والذوبان

غزة / سما /

شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي بافتتاح مهرجان أحياء التراث الفلسطيني ودعما لجرحانا البواسل الذي اقيم يوم امس في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة .

وشارك في المهرجان التراثي الذي نظمته المبادرة الشبابية في مخيم النصيرات لفيف من الوجهاء والمخاتير وممثلي عن المنظمات الاهلية والمراة وحشد جماهيري كبير من ابناء شعبنا في مخيمات اللاجئين الأربعة في محافظة الوسطى .

وثمن د. ابو هولي المبادرة الشبابية لإحياء التراث الفلسطيني مؤكدا على ان الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها الأولى كان احد اهدافها الحفاظ على الهوية والكيانية الفلسطينية التي سعى الاحتلال مذ النكبة الى طمسها وتدميرها . .

وقال ان الشعب الفلسطيني استطاع ان يحفظ تراثه وثقافته وهويته التي باتت الاجيال تتوارثها جيل بعد جيل من التبديد والذوبان لافتا الى ان دائر شؤون اللاجئين في المنظمة تدعم كافة البرامج والفعاليات التي تعزز ثقافة حق العودة وتحفظ الهوية الفلسطينية وتراثها العريق .

وفي ختام الفعالية التي تخللتها اغاني عروض تراثية والدبكات الشعبية شكر د. ابو هولي القائمين على هذه المبادرة وعلى رأسهم الاخ أدهم النسر وفرقة نشامى البادية وفرقة التراث البدوي الاصيل وكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة .

وعلى صعيد اخر التقى د. ابو هولي في مكتبه اليوم وفد من المكتب الحركي الطبي المركزي لحركة فتح ضم امين سر المكتب الحركي الطبي المركزي الدكتور علاء نعيم والدكتور محمد زغبر امين سر المكتب الحركي لغرب غزة والدكتورة هدى ابو خوصة عضو المكتب الحركي المركزي والدكتورة اروى شلبي عضو المكتب الحركي لغرب غزة .

واطلع الوفد الدكتور ابو هولي على نشاطات المكتب الحركي الطبي والفعاليات التي ينظمها لدعم حقوق الاطباء والبرامج الخدماتية التي ينظمها في المحافظات لخدمة المرضى خاصة برنامج الايام الطبية المجانية كما ووضع الوفد الدكتور ابو هولي على مشاكل الاطباء خاصة حقوقهم الادارية والعلاوات ومتابعته لحلها مع الجهات المختصة .

واثنى الدكتور ابو هولي بالأنشطة التي ينظمها المكتب الحركي الطبي والجهود التي يبذلها في خدمة الاطباء والمرضى .

واطلع الوفد على نشاطات دائرة شؤون اللاجئين والمهام التي تقوم بها والمشاريع التي تنفذها في المخيمات الى جانب اوضاع اللاجئين في المخيمات مؤكدا على ان القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير تضع قضية اللاجئين على سلم اولوياتها .

واكد على ان منظمة التحرير رفضت صفقة القرن الامريكية ولن تقبل بالحلول التي تنتقص من حق العودة وستواصل نضالها المشروع حتى تحقيق الحقوق كاملة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وسلم الوفد الزائر في ختام زيارته الدكتور ابو هولي درع تكريم تقديرا لجهوده في خدمة اللاجئين وعمله المتواصل لخدمة ابناء شعبه .