الاحتلال يمنع سفر 15 مواطنًا عبر "الكرامة"

اريحا / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، سفر 15 مواطنًا عبر معبر الكرامة مع الأردن.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها اليوم السبت، أن عدد المسافرين في كلا الاتجاهين عبر المعبر بلغ 2923 مسافرًا.

وبيّنت أن عدد المغادرين بلغ 1250 مسافرًا، وعدد القادمين 1673 مسافرًا، فيما منع الاحتلال الإسرائيلي 15 موطنًا من السفر بحجّة "دواعٍ أمنية".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم السبت كالمعتاد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحا ً في كلا الاتجاهين، ويستمر دخول المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن حتى ساعات المساء