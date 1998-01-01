أسوأ رسالة وأفضل 10.. كيف تحل أي شجار مع شريكك إلكترونيًا؟

وكالات / سما /

تذكر في كل مرة تشاجرت فيها مع شريكك، وانتهى الأمر بأن تغادره أو يغادرك، أن هناك الكثير من الكلام في عقلك تتمنى لو كنت قد قلته له، لو كنت ثرت أكثر، أو عالجت الموضوع بشكل أشد أو أكثر لينًا، كلها أفكار تراودك مع انتهاء المشكلة، وتفكر لو أنك تمسك هاتفك وترسل له رسالة تقول فيها كل ما بداخلك وكل ما تريده.

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص وقد جرحت للتو، فإليك آراء الخبراء بحسب صحيفة “Elite Daily” حول أهم الرسائل التي يجب عليك ألا ترسلها لشريكك بعد الـ”شجار” وماذا يجب أن تفعل:

– في البداية إذا كنت مستاء للغاية خذ استراحة، ولا تعلق، ما يزيد الأمر سوءا، خذ ساعة، أو على الأقل لا ترسل رسالة إلا في اليوم التالي، وعلى الرغم من أن الأمر قد يتطلب ضبط النفس بشكل كبير، إلا أن هذه الاستراحة تخفف حدة النزاع.

– يقول الخبراء إن أسوأ رسالة نصية يمكن إرسالها لشريكك بعد الشجار هي “لقد انتهينا!”، ووفقاً لرأي العلم فإن شيئاً قصيراً ومن مقطع واحد مثل “انتهينا” يمكن أن يكون مؤذيًا بعد الجدل، فرسالة مثل هذه من الممكن أن تعوق أي محاولة لتفادي المشكلة أو تضخيمها.

– سواء كنت في بداية العلاقة أو بعد فترة طويلة فيها، فلتكن الرسائل صوتية أكثر منها مكتوبة، دع الشخص يسمع صوتك، بل ويرى وجهك أيضًا عندما يكون لديك شيئًا صعبًا لتقوله، فيمكن هذا أن يصنع فارقًا.

– يقول الخبراء إن التواصل غير اللفظي يقارب 75٪ من كيفية تواصلنا، ولهذا يفضل ألا تستخدم التواصل غير اللفظي في رسائل الاعتذار خاصة.

– في حال توصلت إلى نتيجة مفادها أنك يجب أن تحل المشكلة وترسل اعتذارًا فهناك عدد من الاختيارات التي حددها الخبراء من أجل إرسالها إلى الشريك، ويشتمل هذا الاعتذار أو الوعد بتحسين العلاقة، ومن الممكن أن تكون كالآتي:

1- يا عزيزي، أنا آسف جدا لأنني آذيتك، وأعدك بأنني لن أكون بائسًا جدًا مرة أخرى، رجاء سامحني.

2- أنت تعني كل شيء بالنسبة لي، رؤيتك تبكي كسرت قلبي، أنا أشعر بالخجل لأنني آذيتك، أرجو أن تغفر لي وأقسم أن أكون أفضل في المستقبل.

3- أنت شخص مذهل وأشعر بالرعب لأنني آذيتك، إذا كنت قادراً على مسامحتي فسوف أعمل على أن أكون شخصًا أفضل.

4- أشعر بالغثيان مما قيل الليلة الماضية، كنت سأفعل أي شيء لأعيده، لكن الحياة لا تعمل بهذه الطريقة لذا كل ما يمكنني فعله هو طلب العفو والتعهد بعدم الإهمال مرة أخرى.

5- مرحباً، لقد كان لدي بعض الوقت لأهدأ، وأدركت أنني افتعلت مشكلة ضخمة، وتصرفت بشكل سيئ للغاية وأنا آسف جدا، اسمع ما قلته وأنا على استعداد لإجراء التغييرات التي تحتاجها، سامحني.

6- استيقظت هذا الصباح بشعور رهيب، فقدت أعصابي وهذا غير مقبول، أنا آسف جدا لسلوكي الليلة الماضية، سوف أحصل على بعض المساعدة لتعلم كيفية التعامل مع شعوري بالإحباط بطرق أفضل وأكثر صحة.

7- أنا أحمق، أحمق حقًا، آسف حقًا، كنت على حق، رجاء سامحني.

8- تلك المعركة كانت فظيعة، أنا آسف جدا على “المشكلة”، وأنا على استعداد للقيام بكل ما يلزم بالنسبة لنا لإصلاح العلاقة.

9- أشعر بالمرض حول شجارنا، أشعر كأنني حقاً أخذلك، أعدك أن نفعل ما هو أفضل، أنا آسف جدا.

10- حسنا، هل يمكن أن نتحدث وجها لوجه؟ أنا مدين لك بحوالي 100 اعتذار.