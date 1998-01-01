أوتشا: (3) شهداء برصاص جيش الاحتلال في غزة والضفة خلال يناير

رام الله / سما /

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأسبوعين الماضيين، امرأة فلسطينية وفتًى خلال مشاركتهما في المظاهرات السلمية بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة، وأصابت 528 آخرين بجروح.

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي غطي الفترة بين 1-14 كانون الثاني/يناير الجاري، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال المظاهرات التي يشهدها القطاع منذ آذار/مارس 2018 ارتفع إلى 36 طفلًا، وعدد النساء إلى ثلاث، مُضيفًا أنه "في يوم 13 يناير، استشهد رجل فلسطيني مُتأثرًا بالجروح التي أُصيبَ بها خلال مشاركته بمسيرة العودة الكبرى في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

كما وبيَّن المكتب في تقريره أن "من بين المواطنين الذين أصيبوا بجروح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، نُقل 292 مُصابًا، بمن فيهم 67 مواطنًا أُصيبوا بالذخيرة الحية، إلى المستشفيات، بينما تلقّى بقية المصابين العلاج في الميدان، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، كما أُصيبَ جندي إسرائيلي بجروح بسبب الحجارة التي ألقاها المحتجون الفلسطينيون"، مُشيرًا إلى أنه "فيما لا يقلّ عن 27 مناسبة خارج سياق أحداث "مسيرة العودة"، أطلقت القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المقيَّد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في غزة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مزارعين بجروح".

وفي حادثتين منفصلتين، احتجزت القوات البحرية الإسرائيلية أربعة صيادين لفترة وجيزة وصادرت قاربين، وفي أربع مناسبات أخرى، دخلت قوات الاحتلال إلى غزة، ونفّذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي.

الضفة الغربية المحتلة

أصابت قوات الاحتلال 138 فلسطينيًا، من بينهم 29 طفلًا على الأقل، بجروح خلال عدّة احتجاجات واشتباكات، وقد أُصيبَ ثلاثة أرباع هؤلاء (98 مواطنًا) خلال الاشتباكات التي اندلعت في أعقاب عمليات تفتيش واعتقال في مدينتيْ البيرة ورام الله.

كما ونفذت قوات الاحتلال 175 عملية تفتيش واعتقال بالضفة، وهو ما يمثّل زيادة تبلغ 2 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي الذي شهده العام 2018.

وسجل 31 إصابة أخرى خلال المظاهرات التي نُظِّمت احتجاجًا على القيود المفروضة على الوصول وتوسيع المستوطنات على أراضي الفلسطينيين في كفر قدّوم في قلقيلية، وراس كركر والمغيِّر في رام الله بالضفة.

كما وذكر التقرير أنه من بين العدد الكلي للمصابين، أُصيبَ 10 فلسطينيين بالذخيرة الحية، و59 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، و57 نتيجةً لاستنشاق الغاز المسيل للدموع أو قنابل الغاز التي أصابتهم بصورة مباشرة، مما استلزم الحصول على علاج طبي، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال هدمت أو صادرت 13 مبنًى بالضفة والقدس، بحجّة "الافتقار إلى رخص البناء"، مما أدى إلى تهجير 10 فلسطينيين وإلحاق الضرر بما يربو على 100 آخرين.

وأشار تقرير إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح، وإتلاف ما يزيد على 1,000 شجرة وإعطاب 11 مركبة في هجمات شنّها مستوطنون.