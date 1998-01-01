ديختر : يجب ادخال الاموال القطرية لحماس واسرائيل غير معنية بحرب مع غزة

القدس المحتلة / سما /

زعم رئيس لجنة الخارجية والامن في كنيست الاحتلال آفي ديختر بان "اسرائيل غير معنية بانهيار الوضع الانساني في قطاع غزة مدعيا ان هذا الامر الذي يحاول الرئيس الفلسطيني ابو مازنان يسببه عن طريق وقف صرف المعاشات للموظفين".

واعتبر ديخترفي حديث مع اذاعه "مكان" بان : ان ادخال الاموال القطرية الى القطاع قد يؤدي الى تهدئة الأوضاع" .

وشدد ديختر "ان لا مصلحة لاسرائيل في شن حرب ما لم يتعرض امنها للخطر غير انه اضاف ان حماس لا يزال تنظيما "ارهابيا" ويجب وضع حد للبنى التحتية "الارهابية" التي انشأها في القطاع الا ان هذا الامر سيستغرق اكثر من شهر او شهرين ".

وكانت الإذاعة العبرية "كان" ذكرت ان حركة حماس في قطاع غزة اجتمعت مع وفد أوروبي وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن ادخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية الى قطاع غزة".

وذكرت القناة العبرية ان الوفد الأوروبي أكد لحركة حماس بأن الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية ستدخل غزة بعد تحقيق الهدوء على الحدود مع القطاع، وهو شرط إسرائيل للسماح بهذه الدفعة لغزة".