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4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

السبت 19 يناير 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن أربعة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير محمد موسى سعدو سعد والأسير معاذ عبد الرحمن حسن المطوق (30 عامًا) من مخبم وبلدة جباليا شمال قطاع غزة، والمحكومان بالسجن 12 عامًا ومعتقلان منذ عام 2008، وأمضيا 11 عامًا بسجون الاحتلال.

ومن مدينة الخليل، الأسيران محمد عبد الحميد بدوي المسالمة (34 عامًا) وثائر نعيم عبد الحميد شطارة (28 عامًا) المحكومان بالسجن عشرة أعوام، ومعتقلان منذ عام 2010، وأمضيا تسعة أعوام في سجون الاحتلال.

#أسرى #سجون الاحتلال

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