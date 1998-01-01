ما هي فوائد مرق العظام؟

وكالات / سما /

مرق العظام هو الحساء الذي تحصل عليه بعد غلي عظام الحيوانات أو الطيور في الماء لمدة تزيد عن ساعتين على نار هادئة، أما ما يقل عن ذلك فهو شوربة العظام. ويمتاز مرق العظام بمجموعة من الفوائد الصحية نتيجة احتوائه على كل القيم الغذائية التي كانت توجد في العظام قبل غليها. إليك فوائد مرق العظام:

* المرق أفضل علاج تقليدي لنزلات البرد وأعراض الإنفلونزا.

* يعالج مرق العظام نقص المعادن، فهو يوفر كمية جيدة من: الفوسفور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، والكبريت، والفلورايد.

* لتقليل الأرق، وتسهيل النعاس بالليل تناول مرق العظام.

* هناك أدلة علمية على أن مرق العظام يقلل التهابات الجسم، وينعكس ذلك إيجابياً على صحة القلب، والوقاية من السكري.

* يحتوي مرق العظام على كولاجين ومعادن تفيد عظام الإنسان ومفاصله، وتحسن مظهر البشرة.

* يوصف أيضاً مرق العظام لتقليل نوبات القلق، وتخفيف الإحساس بالتعب والإرهاق.