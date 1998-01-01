  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم: 12 مليون دولار لبناء وتوسيع حزمة جديدة من المدارس

السبت 19 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: 12 مليون دولار لبناء وتوسيع حزمة جديدة من المدارس



رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اعتماد مبلغ 12 مليون دولار لصالح مشاريع البنية التحتية في قطاع التعليم؛ بما يشمل بناء وتوسيع حزمة جديدة من المدارس، وذلك من حصة مساهمات الدول الأعضاء في الدعم الإضافي لمنحة صندوقي الأقصى والقدس.

وشكر صيدم رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله لدعمه وحرصه مع الصناديق العربية والدولية؛ على دعم التعليم، شاكراً أيضاً مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، على متابعته الحثيثة لتوفير المزيد من الدعم من خلال هذه المنحة وغيرها، مثمناً الدعم المقدم من منحة صندوقي الأقصى والقدس، شاكراً أيضاً رئيس وفريق البنك الإسلامي للتنمية.

وأوضح صيدم أن اعتماد هذه المشاريع يصب في صالح دعم قطاع التعليم في فلسطين من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة، بما يشمل تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وبناء المزيد من المدارس وتأهيل وصيانة عدد آخر منها.

وقال الوزير إن هذا الدعم يؤكد الالتزام والوفاء لفلسطين والتعليم الفلسطيني، لافتاً إلى أن الوزارة ستواصل خطواتها التطويرية الشاملة لتحقيق أعلى درجات النوعية في التعليم، والمُضي قُدماً في تشييد المدارس النموذجية ومدارس التحدي والإصرار، من باب التزام الوزارة بتوفير التعليم للجميع.

وأشار وزير التربية إلى أن هذا الدعم سيوظف لصالح مشاريع تحسين البنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن هذه المشاريع تضم: إنشاء مدرسة عروس الأساسية المختلطة في مديرية يطا، وبناء وتشطيب مدرسة ثانوية جديدة في أرطاس بمديرية بيت لحم، وتشييد وتشطيب مدرسة الذكور الأساسية في بلدتي بيت ريما ودير غسانة ومدرسة المغير الثانوية بمديرية تربية رام الله والبيرة، وإنشاء وتشطيب مدرسة علار الأساسية للإناث بمديرية طولكرم، ومشروع توسعة مدرسة أكرم حلوم الثانوية في دوما، وتشطيب مدرسة عورتا المختلطة بمديرية جنوب نابلس.

وأضاف أن هذا الدعم يشمل تنفيذ مشاريع في قطاع غزة هي: مشروع استبدال مدرسة أحمد بن عبد العزيز الأساسية للذكور ببناء جديد بمديرية خانيونس، وبناء مدرسة أساسية مختلطة جديدة بجوار مدرسة خليل النوباني في مديرية شرق غزة، وبناء مدرسة أساسية جديدة للإناث بجوار مدرسة ابن سينا بمديرية غرب غزة.

#صبري صيدم

أخبار ذات صلة

الاونروا

واشنطن ستمنح الأونروا 60 مليون دولار وستحجب عنها 65 مليون دولار حاليا

صيدم : الاربعاء عطلة رسمية لكافة المدارس بالضفة والقطاع

كريم ورهف - ارشيف

تبرعات جديدة للاونروا بـ 49 مليون $ وعجزها المالي يتراجع الى 77.5 مليون فقط

الرئيس عباس واوباما

اوباما حول 221 مليون دولار للفلسطينيين في اللحظة الأخيرة رغم المعارضة

مليون دولار لمستشفى رفيديا

صور: زيارة مفاجئة و مليون دولار لمستشفى رفيديا في نابلس

المفوض العام للأونروا

الأونروا تطلق مناشدة لدعم عاجل بـ 800 مليون دولار

الأكثر قراءة اليوم

الطالبة الفلسطينية "آية مصاروة".. تعرضت للاغتصاب قبل القتل في استراليا

بحرية الاحتلال تعثر على فرنسي مصاب على متن قارب بالقرب من غزة

واشنطن تقرر قطع كافة المساعدات عن الفلسطينيين

لبيد لسكان الشجاعية: نجحتم في ردع الحكومة الإسرائيلية

رجل يحقن نفسه بسائله المنوي لما يزيد عن عام.. فما السبب؟!

اصابة 43 مواطنا برصاص الاحتلال على حدود غزة

البرازيل: نقل السفارة إلى القدس قد يؤثر على صادرات اللحوم

الأخبار الرئيسية

ديختر : يجب ادخال الاموال القطرية لحماس واسرائيل غير معنية بحرب مع غزة

اسرى لدى القسام

مصادر في حماس تؤكد : اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات

الرئيس عباس

كاتب إسرائيلي: الرئيس عباس يكسر قواعد اللعبة مع حماس

الصحة تحذر من توقف الخدمة في 5 مستشفيات بغزة و الساعات المقبلة حاسمة

ترجيحات إسرائيلية بنقل الأموال القطرية لموظفي حماس الأسبوع المقبل