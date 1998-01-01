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الصالحي يطالب الأعرج بالاعتذار دون مكابرة

السبت 19 يناير 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي يطالب الأعرج بالاعتذار دون مكابرة



رام الله / سما /

جدد الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالح دعوته للرئيس ابو مازن لتجميد قانون الضمان الى حين اقراره من المحلس التشريعي القادم وبناء اوسع توافق وطني ومجتمعي حوله، بالاستفادة من خلاصة الحوارات التي تمت بشأنه.

كما استنكر  الصالحي، تصريحات الدكتور حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، داعيا الى الاعتذار عنها "دون مكابرة".وقال: "ان الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب الا ينحدر الى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من اي طرف كان".

واكد الصالحي على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي.

وقال: "ان حراك الخليل والجنوب لا يقل مكانة أو اعتبارا عن حراك المحافظات الاخرى والتي تمارس حقها المشروع في التعبير عن موقفها".

وحذر "من المحاولات المتواصلة من أطراف متعددة لتغذية النعرات العشائرية وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الداخلي الفلسطيني".

يشار الى ان حالة من السخط والاستنكار الشديد تسود في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على خلفية تصريحات الأعرج.

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