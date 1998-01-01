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شركة الكهرباء: نسبة عجز الطاقة وصلت لـ345 ميجاوات

السبت 19 يناير 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الكهرباء: نسبة عجز الطاقة وصلت لـ345 ميجاوات



غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة ان إجمالي نسبة العجز في الطاقة والتي بلغت 345 ميجاوات، نظراً للطلب المتزايد على الكهرباء من قبل السكان في فصل الشتاء.

وأوضحت شركة الكهرباء في بيان لها اليوم السبت ، أنَّه تم تسجيل نسبة العجز إلى2-3 ساعات في جميع محافظات القطاع، نظراً للطلب المتزايد من قبل المواطنين على الكهرباء في فصل الشتاء.

واوضحت  أنً مجموع الطاقة المتوفرة هي 205ميجاوات، بالتزامن مع احتياجات متزايدة على الكهرباء تصل إلى 550 ميجاوات، وأنً عدد ساعات الكهرباء وصل 8 ساعات مماثل لساعات القطع.

ونوهت إلى أنً محطة توليد الكهرباء في القطاع تنتج 85 ميجاوات، مع امدادات الخطوط الإسرائيلية المغذية للمحطة ب120 ميجاوت، في أعقاب توقف الخطوط المصرية المغذية للكهرباء، وبهذا يصل مجموع الكهرباء العاملة إلى 205 ميجاوات.

ووجهت شركة الكهرباء إلى المواطنين إرشادات فيما يتعلق بشبكة الكهرباء جراء المنخفضات الجوية بالاتصال على الطوارئ 133.

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