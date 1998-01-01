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صلاح أمام هدفين مهمين في مباراة ليفربول اليوم

السبت 19 يناير 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح أمام هدفين مهمين في مباراة ليفربول اليوم



وكالات / سما /

يستضيف فريق ليفربول عصر اليوم نظيره كريستال بالاس على ملعب أنفيلد التاريخي لحساب الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ويضع فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب أمام أعينه العديد من الأهداف في مباراة اليوم ضد كريستال بالاس، أهمها تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة التربع على عرش جدول ترتيب البريميرليج دون النظر لنتائج منافسه مانشستر سيتي.

وتعد هذه المباراة أيضاً مهمة للغاية بالنسبة للمصري محمد صلاح نجم نجوم وهداف ليفربول الذي يريد الابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة كريستال بالاس اليوم.

ويريد محمد صلاح استغلال إصابة الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والتي سوف تبعده عن الملاعب حتى شهر مارس القادم، وأيضاً يستهدف التفوق على الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال الذي ينتظره مباراة صعبة للغاية اليوم ضد تشيلسي.

ويتقاسم الثلاثي المذكور صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدف لكلاً منهما بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة حتى الآن.

ويبحث أيضاً محمد صلاح تسجيل هدفين ليصبح رابع أسرع لاعب يصل إلى 50 في هدف في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقها موسم 1992.

#محمد صلاح #ليفربول

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