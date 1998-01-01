وكيلة أعمال إيكاردي تؤكد تمديد عقده مع إنتر ميلان

وكالات / سما /

أكدت واندا نارا ، زوجة ووكيلة قادئد إنتر ميلانو ماورو إيكاردي ، غيرت نبرة تصريحاتها اتجاه إدارة النادي الإيطالي، وتكشف قرب تمديد عقده.

وقد أثارت الجدل بإعلانها في وقت سابق من هذا الشهر أن هناك “مسافة كبيرة” بين عرض النادي ومطالب إيكاردي.

بعد ذلك أصرت واندا على اتصالها بأندية أوروبية كبرى. وتحدثت هذا المساء “لكنال بلاس” الفرنسية وغيرت لحنها بالكامل.

وقالت أمام الكاميرات: “سنجدد ، سيكون هناك عقد جديد ، لا داعي للقلق”.

“لا توجد مسافة ، لا توجد مشاكل. بالطبع ، يريد إنتر أن يحافظ على إيكاردي “.

​لا يزال هناك شرط جزائي في عقد إيكاردي بقيمة 110 مليون يورو، والذي يمكن تفعيله فقط من 1 إلى 15 يونيو ، ولكن من المرجح أن يتم تغييره أو حتى إزالته في الصفقة الجديدة.