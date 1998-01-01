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بالوتيلي يحسم وجهته المقبلة

السبت 19 يناير 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالوتيلي يحسم وجهته المقبلة



وكالات / سما /

وبحسب ما ورد غادر ماريو بالوتيلي منزله المستأجر في نيس ويستعد لنقل ممتلكاته إلى مارسيليا.

ووفقًا لصحيفة “نيس ماتان” الفرنسية ، فإن انتقال الإيطالي الدولي إلى أولمبيك مارسيليا بات وشيكًا.

من المتوقع أن ينهي “سوبر ماريو” عقده مع “نيس” بالتراضي ، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو على أي حال.

ويمكنه بعد ذلك الانضمام إلى مارسيليا في صفقة نتقال حر، حيث سيعمل مع مدرب روما السابق رودي جارسيا.

لم يسجّل سوبر ماريو أي في الدوري الفرنسي في 10 مباريات لـ نيس هذا الموسم وتم تجميده في ديسمبر بعد سلسلة من المشاكل مع المدرب باتريك فييرا.

#بالوتيلي

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