دي خيا يوافق على تجديد عقده مع اليونايتد بشرط

وكالات / سما /

قالت صحيفة ” التايمز ” الإنجليزية الموثوقة أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ بالتفيكر بالبقاء مع الشياطين الحمر لفترة أطول.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية الموثوقة، ديفيد دي خيا لا يمانع حالياً البقاء وتجديد تعاقده الذي ينتهي صيف العام القادم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت صحيفة “التايمز” أن ديفيد دي خيا يضع شرطاً للموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو المساواة مع التشيلي ألكسيس سانشيز في الراتب الأسبوعي.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن ديفيد دي خيا لا يهمه أبداً عدد سنوات العقد بل يركز على الراتب الشهر ويريد استلام 350 ألف جنية استرليني خالية من الضرائب مثل زميله التشيلي ألكسيس سانشيز.

وخرجت بعض التقارير في الآونة الأخيرة أشارت أن ديفيد دي خيا يقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد ورفضه تجديد عقده مع النادي والذي سينتهي نهائياً مع حلول صيف العام القادم.